شكرا لقرائتكم خبر عن باسل الزارو بطل مسلسل "أسيل" مع ثراء جبيل ويجسد دور مهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان باسل الزارو بطولة مسلسل "أسيل" الذى يجمعه بالفنانة ثراء جبيل والمكون من 15 حلقة ويتواصل تصويره حالياً في محافظة الفيوم، لعرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجسد باسل شخصية "كريم" ويعمل مهندس معمارى يمر بالعديد من المنعطفات فى حياته.

مسلسل "أسيل" يتقاسم بطولته ثراء جبيل وباسل الزارو ويشارك فى بطولة العمل أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وإنتاج شركة "ايما لاين".



باسل الزارو

ويسجل المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين باسل الزارو وشركة "إيما لاين" بعد مسلسل "دوبامين" وشارك الزارو فى بطولته ريم مصطفى، محمد كيلانى، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، وضيف الشرف أحمد بلال ومن تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث تراهن الشركة على باسل ليكون أحد النجوم البارزين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال باسل الزارو مسلسل "دوبامين" من 15 حلقة والذى تم عرضه فى شهر أكتوبر الماضى على قناة CBC، وجسد خلاله شخضية ياسين المتزوج من ريم مصطفى وأنجب منها طفلة، ويضطر للانفصال عن زوجته بعد اكتشاف خيانته لها، وذلك فى اطار اجتماعى تشويقى مع التطرق لتاُثيرالسوشيال ميديا على العلاقات.