شكرا لقرائتكم خبر عن 19عاما على حب عمره.. تفاصيل زواج وائل كفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان اللبناني وائل كفوري، للزواج من حبه الأول بعد فراق دام لمدة 19 عاما، وحسب ما يتم تداوله هي فتاة مغربية من خارج الوسط الفني تدعى ماجدة أليموس، وسيقام حفل زفاف في مدينة قبرص غدا 23 فبراير، كما سيقتصر الحضور على الشهود فقط، بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة، بحسب ما تداولته تقارير لبنانية.



وائل كفوري

كما تشير التقارير إلى أن ماجدة رافقت وائل كفوري في حفله مؤخراً في كل من أبوظبي ودبي، كما ذهبت برفقته لإتمام استعدادات الزفاف.

كذلك ذكرت صحف لبنانية أن وائل كفوري أهدى ماجدة سيارة فاخرة هدية زواجهما.

وبدأت قصة حب الثنائي عام 2004 ولكن أهل الفتاة عارضوا علاقتهما فافترقا، وقد تحدث وائل كفوري عن قصة حبه مرتين الأولى عام 2005 في حواره لأحدي المجلات حين قال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية، ومرة أخرى خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكلاني في برنامج "تخاريف" حيث قال إنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.

وكان وائل كفوري انفصل مؤخراً عن زوجته أنجيلا جورج بشارة بعدما تزوجا عام 2011.

يذكر أن طلاق وائل كفوري من زوجته السابقة أنجيلا بشارة أثار ضجة كبيرة، خصوصاً بعد استعراض الأخيرة قيمة النفقة لابنتيها والسخرية منها لكونها لا تكفي حاجاتهما، وذلك بنشر شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار .