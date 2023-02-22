شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة مع ريهام عبد الغفور في كواليس "الأصلى":أصحاب والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة منال سلامة، متابعيها فيديو من كواليس تصوير مسلسل " الأصلى"، عبر حسابها على انستجرام، وظهرت منال في الفيديو مع ريهام عبد الغفور وحمزة العيلى"، وكتبت على الفيديو قائلة:"احنا بره المسلسل أصحاب والله"، وردت عليها ريهام عبد الغفور، قائلة:"حبيبتى".

مسلسل الأصلي يعرض بشكل حصري يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الـ8 مساءً عبر قناة DMC العامة، ويعاد في الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 1 ونصف ظهرًا، كما تعرض قناة dmc drama المسلسل للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.