إبنتا الممثلة المعتزلة شيماء عقيد يخطفن الأنظار في أول ظهور علني لهما.. شاهدوا جمالهن بعد أن أصبحن شابات!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:50 مساءً - دائماً ما يهتم الجمهور بالمشاهير الذين يحبهم ويحب أن يتعمق في حياتهم الخاصة ولاسيما صور أبنائهم، الذين يتميز العديد منهم بالوسامة والجمال.

رغم تفضيل بعض المشاهير إبعاد أبنائهم خارج دائرة اهتمام وسائل الإعلام، التي دائما ما تسعى إلى تسليط الضوء عليهم، إلا أن بعض روّاد السوشيال ميديا والكثير من الصفحات الفنية يقومون بالبحث وراء المشاهير وحياتهم العائلية فتنتشر بين الحين والآخر صور المشاهير مع أبنائهم وبناتهم.

بنات شيماء عقيد

ومن بين هؤلاء الفنانة المعتزلة شيماء عقيد التي تصدرت الصفحات بعد انتشار مقطع فيديو يجمعها بإبنتيها الشابتين اللاتي خطفن الأنظار بجمالهن، وقامت الفنانة في المقطع مع بناتها بأداء بعض الحركات الراقصة على مقطع غنائي على طريقة “التيك توك” الشهيرة.

تخلت عن التمثيل في سبيل عائلتها

شيماء عقيد استمرت في العمل الفني لمدة 10 سنوات قدمت خلالها اعمال تنوعت بين الدراما والسينما لكنها أعلنت زواجها من رجل أعمال مصري أنجبت منه 3 ابناء فاعلنت التفرغ التام لأسرتها وترك المجال الفني لانها تقول انها شعرت بالمسؤلية أكثر تجاه الزوج والأبناء .

ودائمًا ما تنشر الفنانة شيماء عقيد العديد من الصور بصحبة عائلتها وزوجها وابناءها وهم: (يوسف وهنا وحلا) وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» الذي يتابعها من خلاله ما يقارب الـ15 ألف شخص.

معلومات لا تعرفها عن شيماء عقيد :

1- شيماء عقيد هي فنانة سورية مصرية ولدت في 12 تموز/ يونيو عام 1978 في مدينة الإسكندرية المصرية من أب سوري وأم مصرية وتحمل الجنسيتين.

2- بدأت شيماء عقيد مسيرتها الفنانة بعد مساعدة والدتها لها بالانضمام لفوزاير عمو فؤاد عام 1985 حيث كانت تبلغ من العمر 7 سنوات.

3- بعد مشاركتها في فوازير عمو فؤاد شاركت الفنانة وهي طفلة على خشبة المسرح، في ومسرحية “السلاطين الثلاثة”و مسرحية “زقاق المدق”.

4- استطاعت الفنانة السورية المصرية من الظهور على شاشة السينما لأول مرّة في عام 1989 من خلال فيلم “الكداب وهي في سن 11 عاماً.

5-تركت الفنانة السورية المصرية الساحة الفنية بعد الفيلم الكداب بهدف الدراسة ثم عادت عام 1996 لتقدم أدوار مختلفة.

6- في مسيرتها الفنية رفضت الفنانة المصرية شيماء عقيد عدد من أدوار الإغراء التي عرضت عليها مما أدى لمقاطعتها من قبل السينما لها.

7- قالت في حوار صحفي “المخرجين أساءوا الظن في وأكره قبلات السينما وأحضانها لذلك كنت أرفض عروضهم بشدة، وباختصار رفضت الإغراء فخاصمتني السينما”.

8- بقيت الفنانة السورية المصرية شيماء عقيد تعمل في مهنة التمثيل حتى زواجها عام 2006 حيث قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي.

9- ما ساهم في اتخاذ قرارها على ترك عالم الفن هو انجاب الاطفال حيث قررت أن تتفرغ لتربية أطفالها لذلك ابتعدت عن الساحة الفنية.

10- قالت الفنانة السورية المصرية عن قرارها في لقاء صحفي “فضلت ترك الفن من أجل أولادي الصغار وحتى أكون مطمئنة على حياة أولادي.

11 – كما قالت الفنانة المعتزلة: اعتزالي الفن أحدث تغيير كبير في حياتي الشخصية والعملية، بعد كوني أم شعرت بالمسؤولية”.

أعمال الفنانة السورية المصرية

أبرز أعمال الفنانة شيماء عقيد: أولاد الشوارع، أولاد الغالي (هدى)، الست أصيلة 2005 – مسلسل (هبه)،أين ذهب الحب 2005 – مسلسل

وكذلك من أعمالها:سارة 2005 – مسلسل (د\علا) القرار الأخير 2004 – مسلسل، اللعبة الخطرة 2004 – ﺳﻬﺮﺓ ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ملاعيب شيحة 2004.

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