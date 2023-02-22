تامر حسني يرُد على الأزمات التي تلاحق فيلم "تاج"

كشف الفنان تامر حسني تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين عمرو دياب في حفل زفاف أحمد عصام، وأكد تقديره واحترامه للنجم الملقب بالهضبة، واعترف بنفس الوقت أن حماسة بعض المعجبين لهما تسببت في القليل من التوتر، وقال: كل الناس عارفه إني بحبه، وهو كمان بيحبني.

وأضاف تامر حسني في لقائه مع برنامج THE INSIDER بالعربي: كان بقالنا سنين متقابلناش الحقيقة، وهو فنان كبير وأنا بحبه جداً، وكل الناس عارفه إني بحبه، وهو كمان بيحبني.

وتابع: ممكن يكون الفانز فيه بينهم حماس شوية لكن كنا بنفتكر أيام جميلة وقعدنا نفكر بعض بيها.

وواصل تامر حسني قائلاً: كانت لحظة فيها أجيال وحب حقيقي بينا، كل واحد فينا بيطلع وهو متأثر بالفنانين اللي قبله، فبتبقى لحظة جميلة وأنت واقف جنبهم، والواحد بيشوف مشوار عمر كبير أوي عدى عليه.

تامر حسني يرد على الأزمات التي تلاحق فيلم "تاج"

وفي أول تعليق على الأزمات التي تلاحق التحضير لفيلمه الجديد تاج بعد انسحاب النجمتين هنا الزاهد ومن بعدها مي عمر، وتوجيه اتهامات لصناع الفيلم بسرقة فكرته من الفنان أحمد التهامي، أكد تامر أن الفيلم لا يزال مجرد فكرة، وأشار إلى تعاقده رسمياً مع المطربة ساندي للمشاركة في البطولة مع النجم الكوميدي بيومي فؤاد.

وأكد تامر أن الفيلم يعد أول عمل سينمائي يقدم سوبر هيرو عربي وقال: حالياً أحضر لأول سوبر هيرو عربي وبنعمله بالتقنيات العربية الحديثة وإن شاء لله يعجب الجمهور.

وكشف عن فكرة ظهوره بشخصيتي توأم في العمل قائلًا: لسه ده مش أكيد.

أول ظهور لعمرو دياب وتامر حسني

يذكر أن عمرو دياب شارك تامر حسني في تقديم أغنية "يا أنا يا لأ" مجاملة للفنان ومصمم الألعاب النارية الفنان أحمد عصام في حفل زفافه الذي أقيم مؤخراً، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء منهم الفنان محمد منير الذي شارك في مراسم عقد القران وكيلاً عن العروس.

كما شارك في حفل الزفاف النجم محمد حماقي والمطرب رامي صبري والنجم مصطفى قمر والفنان محمد نور، وشاركوا جميعاً في تقديم أغنيات نجم الحفل الفنان حميد الشاعري، الذي نجح لأول مرة في الجمع ما بين عمرو دياب وتامر حسني، بتقديم أغنية "جلجلي"، وبعدها شارك تامر حسني دياب في تقديم أغنيته يا أنا يا لأ، وتم مشاركة مقطع فيديو ظهر فيه دياب وهو يحتضن تامر حسني، لينفي كل ما تم ترويجه على مدار السنوات الماضية بوجود خصومة بينهما.

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