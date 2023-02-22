شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد "تاج" بعد اعتذار مي عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان تامر حسني خلال تصريحات تليفزيونية عن مشاركة الفنانة ساندي في بطولة فيلمه الجديد "تاج"، بعد اعتذار بطلة العمل مي عمر بسبب مواعيد التصوير، مشيرا إلى أنه سعيد بهذا التعاون وأن الدور سوف يكون جديدا عليها.

وكانت مى عمر، أعلنت اعتذارها عن المشاركة في العمل، من خلال منشور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث قالت: "للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسنى إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا وكل تمنياتى لـ تامر وكل أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق"، وعلق تامر حسني على خبر اعتذارها، قائلا: "هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله يا ميوش وربنا يوفقك في كل شغلك وتكسرى الدنيا كالعادة".

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.