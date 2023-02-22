شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي فودة يتحدث عن حسام الدين مصطفى في ذكرى رحيله بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حلمي فوده في ندوة الاحتفاء بالمخرج الكبير حسام الدين مصطفي بمناسبة ذكرى رحيله في سينما الهناجر، والتي يسبقها عرض فيلم " كلمة شرف " إخراج حسام الدين مصطفي، ويعد من أهم الأفلام في مسيرته السينمائية ، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، بحضور المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائى بصندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هانى أبو الحسن، وتحت إشراف الوزيرة الفنانة د. نيفين الكيلانى.

حلمي فوده يتحدث عن تجربته مع المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفي، حيث أنه من الفنانين الذين قدمهم ودفع بهم المخرج الراحل في دور البطولة من خلال مسلسل " نسر الشرق " الذي جسد فيه فوده شخصية صلاح الدين الأيوبي .

المخرج حسام الدين مصطفى هو أحد أشهر المُخرجين السينمائيين المصريين، تطلع للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج السينمائي، وكان محظوظًا حينما وقف مخرجًا مُنفذًا للمُخرج العالمي سيسيل ديميل في فيلم الوصايا العشر عام 1956، ويُعتبر من كبار مُخرجي الحركة بالسينما والدراما المصرية، حيث تنبض شاشته بالحيوية والتوهج، وهو بارع في قيادة المجاميع الكبيرة والسيطرة بعدساته على أصعب مواقع التصوير.

تولى مهمة التصوير بنفسه في العديد من أعماله، ويُعتبر حسام الدين مصطفى مخرج صاحب قضية، وربما عرضّه ذلك للعديد من الأزمات الفنية والشخصية، ولعل أشهرها تعرضه للفصل من نقابة السينمائيين بسبب سفره إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع عرض فيلمه درب الهوى لاحتوائه على مشاهد خارجة، واعتباره من الأفلام التي تسيء للمجتمع المصري. ويشتهر لوكيشن حسام الدين مصطفى وراء الكاميرات بالهدوء النابع من الالتزام الشديد، برغم من توهجه أمام الكاميرات، وقد تزوج من الفنانة نيللي مطلع السبعينيات ولم يدم زواجهما أكثر من ثلاث سنوات ثم انفصلا في هدوء، واستمرا أصدقاء مقربين بعدها، وقد تزوج 3 مرات بخلاف زواجه من نيللي، واستقر مع زوجته الأخيرة أم ابنته جينا.