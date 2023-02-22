شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا دكتورة إعلام فى مسلسلها "1000 حمد لله على السلامة" فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة يسرا تصوير مسلسلها الجديد "1000 حمد لله على السلامة"، الذى تخوض به السباق المقبل 2023، والتى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، إذ أنها تجسد خلال الأحداث دور دكتور للإعلام تدعى "سميحة جاهين".

كما يشارك فى بطولة المسلسل بجوار يسرا كل من: مايان السيد، شيماء سيف، مطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة درامية له، آدم الشرقاوى، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.



1000 حمدلله على السلامة

يشار إلى أن يسرا نافست فى رمضان الماضى بمسلسل "أحلام سعيدة" وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ودارت قصة المسلسل فى إطار اجتماعى لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مى كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.