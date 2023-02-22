صابر عبد الله يجسد شخصية "عبده الحامولى" فى مسرحية "يا شيخ سلامة"

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القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان صابر عبد الله شخصية عبده الحامولى فى مسرحية "يا شيخ سلامة"، التى تعرض حاليا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، والمسرحية من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

المسرحية ترصد قصة حياة رائد المسرح الغنائى فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب على الهلباوى، ويشارك فى البطولة : مراد فكرى، نهلة خليل، سلمى عادل، حسنى عكرى، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، أحمد شومان، سحر عبد الله، محمد عمر، أحمد مصطفى، زهرة إبراهيم ، صابر عبد الله، ريهام درويش ، محمد أبو عيسى ، محمد بيومي ، إبراهيم غنام ، رشا نور ، شيماء الهلالي ، حسام ياسين ، حبيبة رشاد ، محمد السبكى.

مسرحية "يا شيخ سلامة" تأليف يسرى حسان ، وألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي عطية ، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة جودة ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب.هيئة الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، إشراف المخرج وليد طه.