شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحيى حفلاً غنائياً فى قطر 9 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حفلاً غنائياً فى قطر، يوم الخميس 9 مارس المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وتصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مؤخراً، محركات البحث فى موقع جوجل بعد نشرها جلسة تصوير جديدة على حسابها بموقع "إنستجرام" خطفت بها الأنظار بإطلالة جذابة مرتدية بدلة سوداء مزينة بالريش وعلقت على الصور بعد نشرها: "كن بلا اعتذار"، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها الذين انهالوا بالتعليقات.

وتنتظر هيفاء وهبى عرض فيلم "رمسيس باريس" المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، والعمل يشارك فى بطولته محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى السينمائية فيلم "أشباح أوروبا" الذى عادت من خلاله إلى السينما بعد غياب سنوات، وشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.