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شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل "شكر خاص" بتوقيع أحمد عادل ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "شكر خاص"، والتى يتعاون فيها مع خالد تاج والملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل فى ثانى تعاون له بعد أغنية "عجبناكوا" التى طرحها فى الصيف الماضى، ومن المتوقع طرح الأغنية خلال أيام، وهندسة صوتية وماستر الأغنية ماهر صلاح .
بهاء سلطان والموزع الموسيقى احمد عادل وخالد تاج
يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخر أيضا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.
وتقول كلمات الأغنية..
العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه
هو اللي قلته عليك قلته من شوية
انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه
ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا
إن شالله تفضل 100 سنة واقف كده
انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني
ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده
الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير
وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك
انا بعترف مكنش فيه زيك كتير
كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك
ان شالله تفضل 100 سنة واقف كده
انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده
رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني
ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده