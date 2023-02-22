شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ينتهى من تسجيل "شكر خاص" بتوقيع أحمد عادل ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "شكر خاص"، والتى يتعاون فيها مع خالد تاج والملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل فى ثانى تعاون له بعد أغنية "عجبناكوا" التى طرحها فى الصيف الماضى، ومن المتوقع طرح الأغنية خلال أيام، وهندسة صوتية وماستر الأغنية ماهر صلاح .



بهاء سلطان والموزع الموسيقى احمد عادل وخالد تاج

طرح الفنان بهاء سلطان مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "البيت وحش" على "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمرو.

يذكر أن بهاء سلطان طرح مؤخر أيضا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "العمر كله" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية..

العمر كله .. عيشتهولك خدت ايه

هو اللي قلته عليك قلته من شوية

انت السبب ف اللي جرا ووصلنا ليه

ماتسيبني اجرب حد تاني جديد عليا

إن شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده

الدنيا لسه فيها غيرك ناس كتير

وهلاقي حد يعوض اللي شفته منك

انا بعترف مكنش فيه زيك كتير

كرهتني حتى اني اسمع كلمة عنك

ان شالله تفضل 100 سنة واقف كده

انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده

رجعلي عمري اللي سرقته مني تاني

ياتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده