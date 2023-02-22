رانيا يوسف تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم «ورد ريحان» مع أحمد الفيشاوي

أعلنت النجمة رانيا يوسف عن انتهاء تصوير كل مشاهدها الخاصة في فيلم "ورد ريحان" والذي تقوم ببطولته مع النجم أحمد الفيشاوي وعديد من نجوم السينما في مصر والوطن العربي.

وقامت رانيا بنشر صورة لها رفقة المخرج "محمد نبيل"، من داخل كواليس تصوير الفيلم، وعلقت عليها "آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان".

وكان فريق عمل الفيلم قد وصل مؤخراً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة أماكن التصوير المختلفة وبعدها لحق بهم أبطال الفيلم للبدء في تصوير المشاهد الخاصة بهم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

فيلم ورد ريحان، من تأليف تأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر، وهو بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف وأسما سليم.

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