تامر حسني يبحث عن بطلة لفيلمه الجديد بعد اعتذار مي عمر

يواصل الفنان تامر حسني، البحث عن فنانة لتجسد دور البطولة النسائية في فيلمه الجديد «تاج»، المقرر عرضه بموسم عيد الفطر المقبل 2023.

اعتذار مي عمر عن فيلم تاج لتامر حسني

وقدمت الفنانة مي عمر، اعتذارها مؤخرا، عن المشاركة مع تامر حسنى في فيلم «تاج»، بعد أيام من إعلانها من توقعيها للمشاركة في العمل، حيث كتبت عبرحسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسنى إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا وكل تمنياتى لـ تامر وكل أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق».

وحرص تامر حسني على الرد علي انسحاب مي عمر، قائلا: «هنتقابل في أحلى عمل إن شاء الله ياميوش ربنا يوفقك في كل شغلك وتكسري الدنيا كالعادة».

اعتذار هنا الزاهد عن فيلم تامر حسني الجديد

وجاء اعتذار مي عمر، بعد انسحاب هنا الزاهد من نفس الفيلم، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «تامر حسني صاحبي جدا وحصل ظروف مكنتش هعرف أصور معاهم عشان الوقت، وهما كانوا هيصوروا الأسبوع اللي جاي، أنا كنت محتاجة وقت كتير عشان أقدر أصور معاهم، فمش هعرف وعشان كدا اعتذرت».

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