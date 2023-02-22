شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد خالد زكى.. بدأ بفيلم مدرسة المراهقين وتنوعت أدواره الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الأربعاء، النجم خالد زكى بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 22 فبراير، واستطاع بفضل موهبته أن يكتسب شعبية كبيرة منذ ظهوره الأول على الساحة الفنية.

التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بعد إنهاء الثانوية وحصل على بكالوريوس من قسم التمثيل والإخراج، بدايته الفنية كانت عام 1973، عندما شارك في فيلم مدرسة المراهقين مع الفنان فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى وبعد ذلك انطلق في سماء الفن و توالت أعماله الفنية منها فتح عينيك، طباخ الرئيس، وش إجرام، أذكرينى، عايشين للحب، حبيبى أصغر منى".

ومن الأعمال التليفزيونية: "الشهد والدموع، الضباب، بدارة، هوانم جاردن سيتي مشوار امرأة، صاحب السعادة، القيصر، ولاد تسعة، دموع في نهر الحب، أنا شهيرة أنا الخائن، قوت القلوب، الاختيار".

واستطاع خالد زكى أن يكتسب حب واحترام الجمهور خلال مسيرته الفنية حيث تنوعت أدواره، وقدم أدوار رجل الأمن والمخابرات والرئيس ورجل الأعمال، والطبيب ، والشاب والأب، وأدوار الخير والشر ، كان يؤدى كل أدواره بهدوء وسلاسة.

وفى حوار قديم للنجم خالد زكى قال إن بدايته الحقيقية كانت فى مسلسل "الضباب"، وكان أول مسلسل له وأول بطولة أيضًا وبعدها بـ5 سنوات كانت كل الأدوار التى تأتى له رومانسية، ثم قرر التمرد عام 1983 على هذه الأدوار، ليقوم بعمل مسلسل "حب بلا ضفاف"، وكان مختلفًا تماماً عن أدواره السابقة كما أوضح زكى، أنه"لم يقم بوضع مكياج قبل التصوير فى أى عمل من أعماله الفنية التى شارك بها.