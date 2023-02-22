شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين يمنح المخرج ستيفن سبيلبرج الدب الذهبي لإنجاز العمر ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ73 جائزة الدب الذهبي لإنجاز العمر للمخرج ستيفن سبيلبرج، فيما عقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه المخرج ستيفن سبيلبرج عن تاريخه ومشواره، حيث قال إن المخرج يجب أن يفكر في كل شيء يظهر على الشاشة، فكل شيء يظهر يجب أن يكون له سبب، وإذا لم يكن هناك سبب فتوفير الوقت والجهد أفضل.

وأضاف ستيفن سبيلبرج أنه يهتم بالممثل سواء كان صغيرا أو مخضرما، ويجب أن يكون له دور فعال فى حكى القصة، مؤكدا أنه يجب أن يظهر التفاصيل الصغيرة أولا.

وأشار ستيفن سبيلبرج إلى أن أفلامه يعتبرها مثل أطفاله، وأن فيلم Jaws كان الأصعب، أما الأكثر حساسية بالنسبة له فهو فيلم The Fablemans.

وأكمل ستيفن أنه شعر بالخوف من المخرج جون فورد، وخاف من الدخول إلى عالم السينما، وذلك عندما قابله في عمر الـ 16 ، وعن النصائح التي يقدمها للمخرجين الجدد، فهى البحث عن قصة شيقة، وطريقة ممتعة لتقديمها، مضيفا:" دائما ما أقول إنه يجب عليك أن يكون لديك سيناريو جيد، ويجب عليك أن تتعلم الكتابة قبل الإخراج، أو تبحث عن شخص تثق فيه".

وكشف المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج عن قيامه بإخراج مسلسل قصير عن حياة نابليون مقتبس عن قصة للمخرج الراحل ستانلى كوبريك بعنوان napoleon 7 وقال سبيلبرج: "أعكف على قراءة قصة ستانلى كوبريك من أجل عمل مسلسل قصير وليس فيلما سينمائيا"، وأضاف سبيلبرج أنه يعمل بصورة وثيقة مع أسرة كوبريك لإتمام مشروع نابليون الذى كان يعتزم كوبريك أن يجعل منه" أفضل فيلم فى تاريخ السينما" وفقا للخطاب الذى أرسله عام 1971 لمسئولين باستوديو السينما.