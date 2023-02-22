شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تجدد الثقة فى سامح بسيونى مديرا لمسرح الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى الثقة فى المخرج سامح بسيونى مديرا لمسرح الشباب للعام الثالث على التوالي.

وكتب سامح بسيونى على صفحته على "فيس بوك": "اللهم لك الحمد.. كل الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح على تجديد الثقة لى مديرا لمسرح الشباب للعام الثالث.. اللهم لك الحمد والشكر. لا حول ولا قوة إلا بالله".

يذكر أن آخر أعمال المخرج سامح بسيونى مسرحية "فى حتة تانية"، تأليف سامح عثمان، مصمم استعراضات د. سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، إكسسورات أزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعايا مصطفى شعراوي، إخراج سامح بسيوني.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي تناقش من خلاله بعض القضايا الإجتماعية مثل الاسراف والبذخ في الأفراح والشروط الصعبة التي توضع قبل الزواج، وكذلك مشاكل الرجل والمرأة، والسوشيال ميديا واستخدامها لترويج بعض الأشياء التافهه .

يذكر أن الفنان سامح بسيوني اختاره مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة كأفضل شخصية مسرحية شابة، والدورة السادسة كانت تحمل اسم الفنانه الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان محمد صبحي.