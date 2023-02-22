رسالة مؤثرة من إسعاد يونس بعد عودتها لـ «صاحبة السعادة»

عبرت النجمة إسعاد يونس، عن سعادتها بسبب حالة الحب التي وجدتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة، ووجهت رسالة شكر لجمهورها وأصدقائها على مساندتهم لها.

وقدمت الإعلامية إسعاد يونس أمس، حلقة جديدة من برنامجها «صاحبة السعادة» عبر شاشة dmc، وهي الأولى التي تصورها بعد مرضها.

وتعرضت إسعاد يونس لأزمة صحية بداية هذا العام، وخضعت لعملية جراحية، عبارة عن تغيير كلي لمفصل الحوض الأيمن، بعد إصابتها بكسر في عنق الفخذ، عقب وقوعها من سلم منزلها. وفي بداية حلقة أمس الإثنين، شكرت إسعاد يونس كل جمهورها ومتابعيها، وقالت إنها الحلقة الأولى لها التى تصورها بعد تلك المحنة المرضية.

وقالت إسعاد يونس: «مفيش كلام يكفي الشكر ليكم كلكم على وقفتكمو جنبي، ودعاءكم ليا في محنتي الصحية الأخيرة، وده اعتراف مني بالجميل ليكم جميعا، لأني قريت كل التعليقات والرسايل، وزيارات المستشفى والبيت».

وأضافت إسعاد يونس: «مش هقدر أبدا أكفيكم حقكم، خلوا بالكم على نفسكم وصحتكم أرجوكم، والوقعة بتاعتي ما كانش ليها أي مبرر غير إنى مش واخدة بالي، فوقعت وحصل اللي حصل، خلوا بالكم من حركتكم كويس جدا».

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