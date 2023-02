شكرا لقرائتكم خبر عن ليام نيسون يرفض دور "جيمس بوند" بسبب زوجته.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم ليام نيسون في مقابلة حديثة مع رولينج ستون، أن باربرا بروكلي منتجة سلسلة جيمس بوند اتصلت به عدة مرات في التسعينيات لسؤاله عما إذا كان مهتمًا بتولى دور عميل المخابرات البريطانية 007.

ونقلت صحيفة فاريتي تصريحات نيسون الذى أكد رفضه لتولي دور جيمس بوند في التسعينيات بسبب زوجته ناتاشا ريتشاردسون، قائلاً: "لقد نظروا إلى مجموعة من الممثلين واتصلت بي باربرا عدة مرات لتسألني عما إذا كنت مهتمًا، وقلت، نعم سأكون مهتمًا، ثم زوجتي الجميلة ناتاشا ريتشاردسون قالت لي أريد أن أخبرك بشيء: إذا لعبت دور جيمس بوند فلن نتزوج."

وشارك مؤخراً نيسون في بطولة فيلم Blacklight مع كل من إيدان كوين، تايلور جون سميث، إيمي رافير لامبمان، كلير فان دير بوم، ياعيل ستون، أندرو شو، زاك ليمونز، جابرييلا سينجوس، تيم دراكسل، جورجيا فلود، كارولين برازير.

كما انضم عدد من الفنانين لأسرة فيلم الإثارة الجديد Marlowe، الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى ليام نيسون، وهم ديان كروجر وجيسيكا لانج وأديويل أكينوي-أجباجي وآلان كومينج وداني هيستون وإيان هارت وكولم ميناي، حيث التحقوا بالعمل الذى يتم تصويره الآن ما بين أيرلندا وإسبانيا.

ووفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، يقوم بـ كتابة السيناريو ويليام موناهان (The Departed)، العمل الجديد مستوحى من رواية The Black-Eyed Blonde للكاتب جون بانفيل، بالمشاركة مع المؤلف نيل جوردان (The Crying Game) الحائز على جائزة الأوسكار.

ولم تكشف الشركة المنتجة معلومات حول موعد طرح الفيلم الجديد Marlowe، لكن وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، من المقرر ان يصل العمل الجديد قبل نهاية العام الجارى 2022.