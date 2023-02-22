شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل Ozark يكشفون تفاصيل جديدة عن النهاية.. بعد انتقادات لاذعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المرشح لجائزة إيمي، كريس موندي، أحد صناع مسلسل Ozark الشهير، عن تفاصيل جديدة من نهاية السلسلة التي تمت مهاجمتها بسبب غموضها والتي تلقت انتقادات كثيرة، حيث أوضح موندي مع ممثليه المرشحين لجائز SAG ، جايسون بيتمان وجوليا غارنر، أن إنهاء الحلقات الـ 14 الأخيرة جلبت الكثير من الصراع، حيث فهم الحاجة إلى التمسك بالنية الموضوعية لاستكشاف دافع بيرديس لـ "بناء أسطورة".

وأضاف موندي قائلا: "فيما يتعلق بالوفيتين الأخيرتين فى المسلسل، أولاً مع روث لانغمور (جوليا غارنر) ثم مع ميل ساتيم (آدم روتنبرغ)"، أوضح بيتمان: "يتعين على بيرديس دفع فاتورة من نوع ما"، بعد أن أصبح بيردس مسئولاً عن وفاة شريكهم، وتابع موندي، على الرغم من "أنهم يفلتون من العقاب"، فقد تلقت عائلة بيردس نتيجة كارثية. يوضح بيتمان أن على بيرديس أن يواجهوا كيف أصبح ابنهم قاتلًا وينتهي الأمر بأسرة بيردس بالدم ملطخة بأيديهم.

وتدورأحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاغو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.

مسلسل Ozrak من بطولة جيسون باتيمان، لورا ليني، جوليا جارنر، صوفيا هوبليتس، سكايلر جيرتنر، جيسون بتلر هارنر، بيتر مولان، ليزا إيمري، جوردانا سبيرو، كارسون هولمز، تشارلي طحان، كيفن جونسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".