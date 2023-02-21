الجمهور يهاجم أصالة بسبب إحراجها للمايسترو هاني فرحات

تواجه المطربة أصالة هجوما حادا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار فيديو لها من إحدى حفلاتها الغنائية، وهي تقوم بإحراج المايسترو هاني فرحات، حيث وصفها رواد السوشيال ميديا بـ"قلة الذوق" وافتقاد اللياقة.

وفي الفيديو، توجهت أصالة بكلمة للجمهور تشكر فيه المايسترو، فالتفت هاني لاستقبال تصفيق وتحية الجمهور، لكنها كانت تقصد مايسترو آخر، وهو "خالد فؤاد"، الذي وصفته بأنه "أفضل وأحسن من هاني، الذي كان يقود الفرقة الموسيقية خلفها"، فعاد هاني ينظر لفرقته في موقف شديد الإحراج.ِ

وتصدر الفيديو التريند، كما عدّد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "المواقف السخيفة" التي ارتكبتها أصالة من قبل، ونال المايسترو هاني فرحات الثناء والشكر على أخلاقه، خاصة أنه يعد صاحب رقم قياسي بقيادة أقوى وأضخم الحفلات بالسعودية في الفترة الأخيرة، وقاد الفرقة الموسيقية في حفلات أحياها كل من أنغام، نوال، وداليا مبارك، ورولان، اللاتي وضعن ثقتهن فيه اعترافا ببراعته واحترافيته.

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