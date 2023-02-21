شكرا لقرائتكم خبر عن "صفارة" أثرية تعيد أحمد أمين للماضى فى مسلسل "الصفارة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان أحمد أمين أولى بطولاته المطلقة فة الدراما التليفزيونية خلال مسلسل الصفارة المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويدخل أمين المنافسات بفكرة كوميدية بعيدة عن المألوف إذ يجسد دور فؤاد الذى يعمل مرشدا سياحيا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدى

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

يذكر أن أحمد أمين تم تكريمه مؤخراً في حفل افتتاح مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل فى دورته الثانية عشر التي حملت اسم الفنان الراحل فؤاس المهندس، حيث شارك أمين كضيف شرف المهرجان، وأعرب أمين عن سعادته البالغة من هذا التكريم، خصوصا أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، قائلا: "وجودى فى مهرجان فيه اسم فؤاد المهندس شرف كبير ليا".

كما تحدث أحمد أمين عن حبه الشديد للأطفال والحكايات، ممازحا الأطفال: "أنا كنت طفل زنان وبحب أسأل كتير وكنت بحب الحكاوى، ولما كانت حكاية تعجبنى أفضل ألح عليهم عشان نعيدها اًو أشوفها، ومن وقتها وأنا دائما بدور على حكاوى جديدة أقولها وبتمنى إننا نقول الحكاوى دى ليكم وتستفادوا بيها".