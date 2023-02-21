شكرا لقرائتكم خبر عن أرواح تكمل بعضها.. تعرف على جوائز مسابقة التحريك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

مسابقة الفيلم التحريك الدولي:

جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500$ (أرواح تكمل بعضها) هونج كونج – إخراج دونالد كووك وجاي وانج.

جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (المدينة المربعة) هونج كونج إخراج روث لام وأون وا تشاو وكا لوك ليو.

تنويه خاص لفيلم (خيال الفراشات) المغرب – فرنسا – البرتغال – قطر - إخراج صوفيا الخياري.

وتضم لجنة التحكيم الدولية كلا من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.