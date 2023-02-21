شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الاسم النهائى لمسلسل خالد النبوى فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل النجم خالد النبوى على اسم "رسالة الإمام" ليصبح الاسم النهائى للعمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، من إخراج ليث حجو، وذلك بعد أن كان اسمه "الإمام الشافعى"، من إنتاج ميديا هب، ويصور فريق العمل بكثافة حالياً للانتهاء من التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العمل يتضمن العديد من مواقع التصوير.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

مسلسل "الإمام الشافعى" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن إسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر".

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعى فى مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه فى جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.