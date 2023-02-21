شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فيلم "راكد" البولندي بجائزة لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وذهبت جائزة لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم (راكد) بولندا – إخراج كونراد كولتيس، أما جائزة دكتور شريف حتاتة لأفضل فيلم مصري فذهبت لـ ( بعد حين) مصر – إخراج محمد أسامة.







وتتشكل لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين من زين العابدين خيري، محمد كمال، وضحى الورداني، وتمنح جائزة سمير فريد، بالإضافة إلى جائزة شريف حتاتة المقدمة من أرملته الناقدة أمل الجمل، وهي جائزة مالية 10 آلاف جنيه تمنح لأفضل فيلم مصري، التي سلمتها بنفسها للفائزين.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.