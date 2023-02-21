شكرا لقرائتكم خبر عن روميو وجوليت.. الكبير ومربوحة قصة حب من نوع خاص فى الجزء السابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الكوميديا ومحبو سلسلة مسلسل الكبير الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى والذي يعرض في رمضان المقبل، حيث يأخذ الجزء السابع من المسلسل الجمهور إلى بعد جديد في مغامرات الثلاثي جوني وحزلقوم والكبير.



مسلسل الكبير الجزء السابع

فيما ينتظر الجمهور تطورات قصة حب الكبير ومربوحة على غرار قيس وليلي وعنتر وعبلة وروميو و جيوليت ، خاصة بعدما لفتت قصة حبهما نظر الجمهور بشكل كبير في الموسم السادس لتتصدر القصة قائمة أقوى القصص الرومانسية التي تحمل طابع خاص.



الكبير ومربوحة

ودارت أحداث الجزء السادس من العمل عن تعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.



سما إبراهيم وأحمد مكى ورحمة أحمد من الجزء السابع لمسلسل الكبير فى جزءه السابع

وشارك في بطولة الجزء السادس مع أحمد مكي، كل من رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج.