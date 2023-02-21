قائمة جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

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4 أفلام يتنافسون في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مسابقة الفيلم الوثائقي الدولي وفاز بجائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500$ فيلم (رحلة جوية على عربة بأجنحة ) سويسرا – إخراج نوا روكيه. كما حصى جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة فيلم (أعوان الخير) مصر- إخراج فرح محمد. ومنحت لجنة التحكيم تنويه خاص لفيلم ( علمان ) قيرغستان – إخراج إيلجيز شرنياز.

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كل من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا

وكندا فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية. تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.