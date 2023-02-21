فن ومشاهير

ثلاث حبات الملح الفرنسي يحصد جائزة مسابقة الفيلم الروائي الدولي بمهرجان الإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية. 

 

 

وجاءت جوائز مسابقة الفيلم الروائي الدولي على النحو التالي: 

 

وذهبت جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم وقيمتها 500$ لفيلم  ( ثلاث حبات الملح ) فرنسا – إخراج إنجريد شيخاوي.

 

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وفاز بجائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة (جبار ) بلجيكا – إخراج فاليري كارنوي.

 

تنويه خاص لفيلم ( أبواب ) لبنان - ريبال شديد.

مهرجان الإسكندرية

 

وتضم لجنة التحكيم الدولية، كل من المخرجة المصرية ساندرا نشأت، المخرجة والمنتجة المغربية مليكة  ماء العينين، الناقد الإيطالي ماسيمو ليتشي، منسقة المناظر ومديرة التسويق السينمائي بجنوب أفريقيا وكندا

فالما فاف، والمونتيرة والممثلة المصرية دعاء عريقات.


مهرجان الإسكندرية

وتمنح اللجة جائزة مالية 500 دولار لأفضل فيلم في المسابقات الدولية الثلاثة، الروائية والوثائقية والتحريك، برعاية الدكتور يوسف العميري، رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية.

 

 

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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