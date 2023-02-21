جوائز مسابقة الفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

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وجاءت قائمة جوائز مسابقة الفيلم العربي على النحو التالي: جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم ( شرعة ) المغرب – إخراج الحسين حنين. جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة ( الصافرة ) العراق – إخراج عادل عبدالمجيد. تنويه خاص لفيلم ( بوملة ) الجزائر – إخراج يازيد ياطو.

وتضم لجنة التحكيم كل من الممثلة المصرية سامية أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، الناقد

الموسيقي المصري د.وليد شوشه،الإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، المنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي، وتختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.