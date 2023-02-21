جوائز مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائمة جوائز الدورة التاسعة، التي أقيمت في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، في حفل الختام الذي يقام الليلة في مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

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4 أفلام يتنافسون في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وجاءت جوائز مسابقة أفلام الطلبة على النحو التالي: جائزة هيباتيا الذهيبة لأفضل فيلم (توافق ممتاز ) مصر – إخراج علاء الدين جابر – المعهد العالي للسينما. جائزة هيباتيا الفضية لجنة التحكيم الخاصة ( بعد حين ) مصر – إخراج محمد اسامة - جامعة بدر. تنويه خاص لفيلم (علاقة ) مصر – إخراج – عمر موسي و عمرو شرشيرة - الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري.

وتضم لجنة التحكيم كل من الممثلة المصرية سامية

أسعد، والمخرج التونسي يونس بن حجرية، الناقد الموسيقي المصري د.وليد شوشه،الإعلامية المصرية رجاء الغمراوي، المنتج والإعلامي السعودي خالد المجرشي، وتختص بأفلام مسابقتي الفيلم العربي، ومسابقة أفلام الطلبة.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.