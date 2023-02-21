أحمد الفيشاوي مريض نفسي فى "ورد وريحان"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على الكشف عن الشخصية التي يقدمها في فيلم "ورد ريحان"، الذى يصوره حاليًا في مدينة أبو ظبى بالإمارات المتحدة.

وأكد الفيشاوى، أنه يجسد شخصية "زين" مريض نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته.

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يشار إلى أن فيلم "ورد وريحان" بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، من تأليف وإخراج محمد نبيل.

وكان انتهى أحمد الفيشاوى مؤخراً من تصوير فيلم "رهبة" والذى ينتمى لنوعية الأعمال الشعبية الكوميدية، ويجسد الفيشاوى فيه شخصية العلم رهبة ويهابه الجميع فى الحارة والعمل سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق ويشارك في بطولته نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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