أديل تصدم جمهورها بمرضها الخطير

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المغنية البريطانية أديل، أنها تعاني من الألم فى ظهرها أثناء إقامتها فى لاس فيجاس.

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حيث أخبرت جمهورها فى Sin City كيف تحطمت فقرتها بالجزء الأخير من العمود الفقرى القطنى، والذى يمكن أن يسبب ضعفًا فى الساقين، كما أنها تعانى من "عرق النسا"، والذى تصفه بأنه "سيئ حقًا".

وأضافت أديل: "تأكلت الفقرة الأخيرة بظهرى وأصبت بالديسك".

من ناحية أخرى، وثق حفل الجرامى، نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى، لقاء يحدث للمرة الأولى بين النجمة البريطانية أديل والممثل الأمريكى دوين جونسون المعروف بـ "ذا روك The Rock"، أو بالأحرى استطاع النجم تحقيق حلم من أحلام أديل.

فبينما كان مقدم الحفل النجم الكوميدى تريفير نواه يلقى خطابًا افتتاحيًا للحفل وقف بقرب

طاولة أديل ممازحًا "الشخص الذى لطالما أردت مقابلته، لقد اكتشفت أيضًا أنه من أكبر المعجبين بك" لتلتفت أديل وتجد النجم دوين خلفها حيث فوجئت بوجوده وقاما بتقبيل بعضهما.

وبعد هذا اللقاء المهم لـ أديل بحكم أنها صرحت منذ سنة تقريبًا أنها ربما ستبكى عند رؤيتها لذا روك فهو من نجومها المفضلين.

من دون علم مغنية "Hello"، كانت جونسون يسير خلف مقعدها، ثم نهضت المغنية المذهولة وحصلت على عناق من بطل أفلام هوليود.