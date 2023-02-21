أحمد الفيشاوي يُحدث ضجة برقصته الغريبة بحفل في دبي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي من خلال حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثّق حضوره في حفل أحياه الفنان أحمد سعد في دبي أخيراً.وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغاني سعد ويردّد معه الأغاني، ما أشعل الحفل ودفع الجمهور للتفاعل معهما بحماسة.

وعلّق النجم المصري على الفيديو قائلاً: "أول يوم إجازة ليا من التصوير في أبو ظبي طرت على دبي حضرت حفلة أحمد سعد اللي أنا بحبه جداً جداً وروحت راجع صد رد".

وكان الفيشاوي قد روَّج لفيلمه الجديد "ورد ريحان" الذي تشاركه في بطولته الفنانة رانيا يوسف، ويواصل حالياً تصويره بأبو ظبي بدولة الإمارات، بمنشور ساخر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" كشف من خلاله عن سفره لاستكمال تصوير مشاهده في الفيلم.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو وثّق من خلاله رحلته، وعلّق عليه مازحاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، جالي عقد عمل في الخليج شهر فيلم "ورد ريحان"، تأليف محمد نبيل صابر ونورا أحمد، سيناريو محمد أشرف، إنتاج maxld realty أبو ظبي إيهاب لمعي، هاني وليم، أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر".

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