شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسرحية "ولا فى الأحلام" إخراج هانى عفيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حاليا مسرحية "ولا في الأحلام" على مسرح قصر النيل، وهي من تأليف وألحان إبراهيم موريس واخراج هانى عفيفي، وديكور محمد الغرباوي، أزياء مروة عودة، تصميم الرقصات سالي أحمد.

ويلعب بطولة مسرحية «ولا في الأحلام»، كل من منى هلا ومحمد عبده وزهرة رامي وهاني عبدالناصر وشادي عبدالسلام ومنار الشاذلي وحبيبة عادل وتالا رضوان ونادين براي وبهاء الطومباري وإبراهيم سعيد، والمخرجون المساعدون رنا موريس، محمود طنطاوي، فتحي إسماعيل.

عرض مسرحية ولا في الأحلام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وسيستمر حتى 19 مارس، وتعد المسرحية التعاون الثاني بين هاني وإبراهيم، بعد مسرحيتهم الناجحة «ليلة»، التي عرضت عام 2017، وحققت نجاحا كبيرا وقت عرضها.













تدور أحداث المسرحية الغنائية ولا في الأحلام، في إطار كوميدي رومانسي في ستينيات القرن الماضي في أحد أحياء القاهرة، إذ يعكف رجل المخترع على اكتشاف دواء يؤثر على العقل الباطن، لتصبح أحلام كل من يتناول دوائه أحلاما سعيدة وتتحقق كل طموحاته في الأحلام.

ويجرب برجل اختراعه على أخيه الأصغر سفرجل فنرى تأثير الدواء على حياته، وعلاقته بالآخرين بين الحلم والحقيقة.