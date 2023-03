شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين: أقدم مسلسلا قصيرا عن حياة نابليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج ستيفن سبيلبرج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، بمناسبة تكريمه بالمهرجان ومنحه جائزة الدب الذهبي عن إنجاز العمر، إن أفلامه يعتبرها مثل أطفاله، وأن فيلم Jaws كان الأصعب، أما الأكثر حساسية بالنسبة له فهو فيلم The Fablemans.

وأشار ستيفن إلى أنه شعر بالخوف من المخرج جون فورد، وخاف من الدخول إلى عالم السينما، وذلك عندما قابله في عمر الـ 16 ، وعن النصائح التي يقدمها للمخرجين الجدد، فهى البحث عن قصة شيقة، وطريقة ممتعة لتقديمها، مضيفا:" دائما ما أقول إنه يجب عليك أن يكون لديك سيناريو جيد، ويجب عليك أن تتعلم الكتابة قبل الإخراج، أو تبحث عن شخص تثق فيه".

وكشف المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج عن قيامه بإخراج مسلسل قصير عن حياة نابليون مقتبس عن قصة للمخرج الراحل ستانلى كوبريك بعنوان napoleon 7 وقال سبيلبرج: " أعكف على قراءة قصة ستانلى كوبريك من أجل عمل مسلسل قصير وليس فيلما سينمائيا"، وأضاف سبيلبرج أنه يعمل بصورة وثيقة مع أسرة كوبريك لإتمام مشروع نابليون الذى كان يعتزم كوبريك أن يجعل منه" أفضل فيلم فى تاريخ السينما" وفقا للخطاب الذى أرسله عام 1971 لمسئولين باستوديو السينما.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى، وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.