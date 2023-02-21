شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلا بعد قليل في الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمر خيرت الموسيقار الكبير يحيى حفلا على خشبة المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وكعادته الحفل من المقرر أن يرفع شعار كامل العدد بسبب تفاعل محبيه مع موسيقاه التي ما زالت خالدة في ذهن جمهوره .

عمر خيرت من المتوقع خلال الحفل أن يقدم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وشهد مؤخرًا حفل الموسيقار العالمى عمر خيرت، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واضحًا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذى عرضته شبكة تلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها ، وتفاعل الجمهور كان واضحًا من بداية الحفل حيث حرص عدد كبير من محبى الفن على الحضور، وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التى قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.