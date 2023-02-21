شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين: أمي كانت محبة للحياة وهى سبب تقديم The Fabelmans والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج ستيفن سبيلبرج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمهرجان برلين السيمنائي في دورته الـ 73، بمناسبة تكريمه بالمهرجان ومنحه جائزة الدب الذهبي عن إنجاز العمر، إن المخرج فرانسوا تروفو كان السبب وراء تقديمه عمل مع الأطفال، لأنه نصحه بتقديم هذا النوع من الأفلام.



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين



المخرج ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين

وأضاف ستيفن سبيلبرج أن والدته كانت سيدة تحب الاحتفال بالحياة يوميا، وكانت تؤمن كثيرا بما تشعر به، ولهذا كانت تقوم بكل ما تريد، مشيرا إلى أنها كانت تسأله دوما "متى ستقوم بعمل فيلم عنا؟"، وأنها كانت تقول له "لقد أعطيتك الكثير من الذكريات الجيدة"، موضحا أنه أثناء فترة فيروس كورونا كان دائما ما يتذكر هذه الكلمات وهى ما اعطته الشجاعة لتقديم فيلم The Fabelmans.

وأشار ستيفن خلال المؤتمر إلى أن فيلم west side story كان واحد من الأفلام التى لطالما كان يريد تقديمها، مضيفا أن فيلم The Fabelmans انتهى من كتابته وتصويره فى نفس الوقت، وأنه حتى الآن لم يفكر ماذا سيقدم في الفترة المقبلة بسبب ضغط فترة العمل على الفيلمين.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.