شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج بمهرجان برلين: لا ألجأ لأطباء نفسيين وأعالج نفسي بالموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 73، مؤتمرا صحفيا للمخرج ستيفن سبيلبرج، وذلك بمناسبه تكريمه بالمهرجان ومنحه جائزة الدب الذهبي عن إنجاز العمر.

وقال المخرج ستيفن سبيلبرج خلال المؤتمر إنه عندما يحضر لفيلم يفكر دوما في من سيكون ممتنا وسيشاهد العمل وسيكون دافعا له فى حياته، مضيفا:" كنت فى عمر التاسعة، وكان والديَ سيذهبان إلى السينما ولم يريدا أن يأخذاني بسبب أنه فيلم "عنيف"، فى ليلة الجمعة، إلا أنه فى ليلة السبت ذهبت إلى السينما مشيا على الأقدام لـ حوالى ميل، ولم أفهم العمل فى حينها إلا أنه مع الوقت وعدة مشاهدات أخرى تمكنت من فهم العمل".



وأكمل ستيفن سبيلبرج حديثه خلال المؤتمر، قائلا، "لم أفكر فى الذهاب إلى معالج نفسي من قبل، لكنني أعالج ما يحدث لى من خلال الموسيقى، والسينما والكتابة، وانفصال والدى، كان له تأثير كبير على، إلا أننى لم أدع هذا التأثير يتمكن منى، وأحاول دائما أن أتفاعل مع العمل الذى أقدمه بكل كيانى".

وكان من المقرر أن ينتهي المؤتمر خلال نصف ساعة فقط، إلا أن سبيلبرج مازح مدير المؤتمر قائلا: " هل انتهينا بهذه السرعة" وطلب منه أن يمد الوقت قليلا لأنه يستمتع بالحديث ويرغب في الرد على أسئلة إضافية، وهذا ما حدث.

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.