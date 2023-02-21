شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يستعد لتسجيل أحدث أغانيه "فى حد بحبنى" ويطرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم وائل جسار لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "فى حد بحبنى"، وذلك لطرحها على يوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات محمد شافعي، وأحان إسلام رفعت، وتعد الأغنية ضمن خطة النجم اللبنانى بطرح أغانى سينجل بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة.

وأحيا وائل جسار مؤخراً ثلاث حفلات غنائية بمناسبة عيد الحب فى ببروت وأربيل ومؤخرا فى القاهرة، كما سيشارك فى حفلات هلا فبراير فى الكويت يوم الاثنين المقبل الموافق 27 فبراير الجارى ضمن حفلات مهرجان هلا فبراير، ويشارك في الحفل المطرب إبراهيم الحكمى.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمنى" على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى، وسبقها بطرح أغنية "أنا مش مصدق"، من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.