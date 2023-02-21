فيلم "القليوبي صديق الحياة" بمركز الثقافة السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، ذكري رحيل المخرج محمد كمال القليوبي، وذلك يوم الخميس المقبل .

ومن المقرر أن يعرض فيلم (القليوبي صديق الحياة) للمخرج سامي محمد علي انتاج القومي للسينما ٢٠١٩.

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بدأ "القليوبي" حياته مهندسًا مدنيًا، ويعدأحد أهم القامات السينمائية ورمز من رموز الثقافة والفكر في مصر.

حملت حياة «القليوبي» الكثير من الابداع والمعارك الوطنية التي خاضها بشرف من أجل حرية الرأي والحفاظ على تراثنا السينمائي وحماية مستقبل المبدعين الواعدين.

الفيلم التسجيلي (القليوبي صديق الحياة) يتناول سيرة المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي تصويرواخراج سامي محمد علي وانتاج المركز القومي للسينما .

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الكاتب والناقد سيد محمود يتحدث فيها نخبة من السينمائيين أصدقاء وتلامذة المخرج الراحل والفيلم من إنتاج

المركز القومي للسينما سيناريو ثناء هاشم، صورة حسين بكر، موسيقى راجح داود، مونتاج مينا عماد - محمود فتيح، مكساج إبراهيم عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج السينمائى والكاتب محمد كامل القليوبي أحد أهم القامات السينمائية، وأخرج عدة أعمال منها "خريف آدم، اتفرج يا سلام، البحر بيضحك ليه.



تقام الاحتفالية تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف . وذلك الخميس الموافق ٢٣فبراير في تمام السادسة مساء.





يذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور من عشاق و محبي السينما