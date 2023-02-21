حصيلة إيرادات "نبيل الجميل أخصائي تجميل" فى السينمات

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم نبيل الجميل أخصائى تجميل بطولة النجم محمد هنيدى، أن يحقق إيرادات بلغت 95.900 ألف جنيه ليلة أمس، محققًا إجمالي إيرادات 32 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه يوم 28 ديسمبر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

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فيلم "نبيل الجميل أخصائى التجميل" بطولة

محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى.

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