هدى المفتي وداش وعلي قاسم في "الصندوق" .. رمضان 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض عدد من النجوم الشباب، الدراما الرمضانية لهذا العام 2023، حيث يستعد يواصل مجموعة كبيرة منهم تصوير مشاهدهم في الأعمال الدرامية التي مقرر أن تعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

تضم قائمة الأعمال الدرامية التلفزيونية باقة كبيرة من المسلسلات والتي جاء من بينها مسلسل "الصندوق"، الذي يجمع الفنان أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، ومن المقرر أن تكشف قصته وباقي أبطاله خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان الفنان أحمد داش، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "مين قال"، والذي جمعه

بالفنان الكبير جنال سليمان، جمال عبدالناصر، ديانا هشام، ونادين .





أما الفنان علي قاسم، شارك في الماراثون الرمضاني قبل الماضي خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، أمام النجم محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، نها عابدين .





كانت آخر المشاركات السينمائية للفنانة هدى المفتي، فيلم "بحبك" أمام نجم الجيل الفنان تامر حسني، وشاركهما بطولته الفنانة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخا .



