جري محمد رمضان حافي القدمين بالسعودية يثير الجدل .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - آثار فيديو نشرها النجم محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" ، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية ظهر من خلاله حافي القدمين وبيجري" داخل فندق بالرياض.

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فيديو محمد رمضان حافي القدمين

حرص رمضان على توثيق لحظات شعوره بالهزة الأرضية التي حدث أمس في مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى في الرياض، وخرج يجري حافي القدمين عند

سماع الرسالة المسجلة التي تتردد في الفندق لإنذار النزلاء بعدم ركوب المصاعد الكهربائية بسبب حدوث زلزال على الحدود التركية السورية والشعور به في السعودية.

محمد رمضان في السعودية

وظهر على الفنان محمد رمضان علامات التوتر في الفيديو، وكان يرتدي ملابس منزلية وبدون حذاء، وعلق على الفيديو قائلًا: "الجري نص الجدعنة..

ربنا يستر".

مسلسل العمدة محمد رمضان

يخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

أبطال مسلسل العمدة محمد رمضان

مسلسل "العمدة" يشارك في بطولته كلًا من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.