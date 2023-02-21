تامر هجرس يكشف شخصيته في "شوجر دادي"

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان تامر هجرس في فيلم "شوجر دادي" والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2023.

وانتهى تامر هجرس من تصوير دوره فى الفيلم، إذ مقرر أن يجسد شخصية مفاجآة للجمهور .

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وتحدث "هجرس" عن العمل السينمائي، قائلًا:" يدور الفيلم فى اطار كوميدى حيث تقع احدى العائلات فى بعض المشاكل و اجسد خلاله دور مالك لفندق فى سويسرا و اتقابل معهم فى احدى الفنادق بالغردقة خلال قضائى أجازة فأتعرف عليهم و تحدث فيما بيننا مغامرات كوميدية ".

فيلم «شوجر دادي» تدور أحداثه

في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فيلم «شوجر دادي» من المقرر أن يطرح ضمن موسم أفلام عيد الفطر المبارك، ويشارك في بطولته النجمة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.