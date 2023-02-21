سيمون عضو لجنة تحكيم بمسابقة "الصوت الذهب ببيت الغناء العربي"

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الفنانة سيمون، مشاركتها كعضو بلجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" ببيت الغناء العربى، وينظم المسابقة صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هانى أبو الحسن رئيس القطاع.

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وتضم اللجنة أيضا: د.مصطفى محمد ، د.مدحت عبد السميع، الدكتور المطرب أحمد ابراهيم والدكتور علاء فتحي، والمايسترو هاني شنوده ، والشاعر عوض بدوي.

وكانت آخر أغاني سيمون أغنية "اتغير علشاني"، وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان"، والأغنية إخراج رومانى سعد، ولحن أن الفريد، وتوزيع ومكساج شادى فكرى،

وكلمات رومانى سعد.

وتقول كلمات الأغنية :اتغير علشاني لو تقدر، وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو أتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

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