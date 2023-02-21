أمسية موسيقية لـ مشيرة عيسى في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى ، في أمسية موسيقية كلاسيكية، على أحد مسارح الأوبرا المصرية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

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ومن المقرر ان تقام الأمسية يوم الأحد 26 فبراير في الثامنة على مسرح الاوبرا الكبير، تتضمن عدداً من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التى كتبت خصيصاً لالة البيانو منها افى ماريا لـ شوبرت ، صولفيجيتو لـ باخ ، فريليس لـ بيتهوفن.

بجانب مختارات من اعمال شوبان ، استوريا لـ البينيز الى جانب السلام الوطنى التى اعادت مشيرة صياغته ليتناسب مع آلة البيانو .

يشار ان مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 .