"العنكبوت" بسينمات أوروبا في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق عرض فيلم العنكبوت بطولة النجم أحمد السقا، فى السينمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا، بدءا من يوم 3 مارس المقبل.

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رسميًا| أحمد السقا في "الاختيار3"

يأتى ذلك بعدما انطلق عرض الفيلم فى دور العرض المصرية بموسم عيد الفطر الماضى 2022 وحقق إيرادات كبيرة.

يشار إلى أن فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداث الفيلم في إطار اكشن مثير.

من ناحية أخري تعاقد أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان "تلج أحمر" من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبرى.

وعرض أحمد السقا مؤخرًا مسرحية "سيدتى الجميلة" على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة المقبلة محققه نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث يعيد أحمد السقا

تقديم المسرحية بعد بعد 53 سنة من عرض عام 1969 للنجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصرى حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التى قدمتها شويكار.

وينتظر أحمد السقا عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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