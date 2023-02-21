محمد صبحي يكشف أحب الأعمال إلى قلبه (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان الكبير محمد صبحي، جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من كواليس أحب الأعمال لقلبة وهو مسلسل "فارس بلا جواد"، والذي عرض عام 2002، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

ونشر محمد صبحي الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "من كواليس أحب الأعمال لقلبي مسلسل فارس بلا جواد 2002".

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تفاصيل مسلسل " فارس بلا جواد "

ودارت أحداث المسلسل حول حافظ نجيب، الطفل الذي تربى بين عائلة أمه الثرية وأبيه الفقير ضابط الشرطة الذي تزوج أمه لأنه نشأ لدى عائلتها منذ صغره، تتحول الأحداث بعد مقتل والده، حيث يقسم (حافظ) على الانتقام لوالده

ولكل من يُظلم في بلده، وذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي.





وشارك في بطولة "فارس بلا جواد" مجموعة من النجوم وهم: محمد صبحي، سيمون، جميل راتب، أشرف عبدالغفور، ربهام عبدالغفور، هناء الشوربجي، يوسف داود .

أبطال مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وهي كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحى فارس المسرح العربي ، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق.