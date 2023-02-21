“هل تشارك ياسمين عبد العزيز في حريم كريم 2؟” .. مصطفى قمر يجيب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 فبراير 2023 06:50 مساءً - كشف الفنان مصطفى قمر عن موقف الفنانة ياسمين عبد العزيز في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، والتي كانت بطلة الجزء الأول منه .
فأشار مصطفى قمر في مداخلة هاتفية لبرنامج “لمن يهمه الفن” المذاع عبر إذاعة “نغم إف إم” إلى أن ياسمين عبد العزيز لن تشارك في حريم كريم 2 .
وقال: “سوف يشارك تيام قمر ومايان السيد في العمل، وهذه أول مرة أقف فيها أمام ابني في السينما” .
وأضاف “قمر” أنه يعاين في الوقت الحالي أماكن تصوير الجزء الثاني من الفيلم، والذي من المقرر طرحه في صيف 2023 وتشرف على إنتاجه الفنانة بشرى .
يذكر أن فيلم “حريم كريم” من إنتاج عام 2005، وشارك في بطولته كلا من: مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، بسمة، ريهام عبد الغفور، علا غانم، طلعت زكريا، إدوارد وغيرهم .
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