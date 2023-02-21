شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة إيطالية تهدد إدارة نابولي من بيع نجم الفريق فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن تلقي إدارة نادي نابولي تهديدات قوية من قبل مافيا إيطالية بضرورة عدم رحيل اللاعب الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نادي الجنوب الشاب.

وأوضحت التقارير أن هذه المافيا تري بضرورة عدم خروج كفاراتسخيليا من الفريق فى الصيف، مثلما حدث سابقا فى اسطورة الفريق مارادونا، حينما انتقل إلى صفوف الفريق الإيطالي، وأعاده مرة أخري لمنصات التتويج.

حيث وصفت الرسالة التحذيرية التى وصلت لإدارة نابولي، أن كفارا لن يغادر الفريق إلا على تابوت، وننوه بشدة لعدم بيعه، فى إشارة وتهديد صريح لإدارة الفريق الإيطالي، فى إمكانية التفكير فى خروج اللاعب.

يأتي ذلك بالتزامن مع المستوي المميز الذي يقدمه اللاعب صاحب ال 22 عاما مؤخرًا مع نابولي، مما يجعل من صفقة إنتقال اللاعب إلا أي فريقا آخر غير مرحبا به فى الفترة المقبلة.



مارادونا بعث من جديد فى نابولي

وتري الصحافة الإيطالية بأن موهبة كفاراتسخيليا تضاهي موهبة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، والذي قدم مستوي وفترة لا تنسي مع نابولي فى مسيرته السابقة، ومن ثم فإن هناك العديد من الأندية ترغب فى ضم كفارا، لا سيما أنه ما زال صغيرا فى السن ويتطور بشكل رهيب.



موقف نابولي من رحيل اللاعب

وبعيدا عن التهديدات التى تلقاها مسئولي نابولي مؤخرًا، ترفض إدارة الفريق الإيطالي بشكل قاطع بيع نجمها الشاب كفاراتسخيليا، حيث تعمل بشكل جادي على تعديل عقد اللاعب، تجنبا لخطف أحد الأندية الأوروبية الكبري للاعب فى الصيف.