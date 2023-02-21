شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جماهيرى كبير أمام مقر مؤتمر ستيفن سبيلبرج فى مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر مؤتمر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، بمهرجان برلين فى دورته الـ73، طوابير من الجمهور لحضور المؤتمر للمخرج الذى يمنحه مهرجان برلين جائزة الدب الذهبى عن إنجازاته مدى الحياة.



الجمهور يحتشد قبل بدء مؤتمر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج



الجمهور يحتشد قبل بدء مؤتمر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج



الجمهور يحتشد قبل بدء مؤتمر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج



الجمهور يحتشد قبل بدء مؤتمر المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج

وانطلقت فعاليات مهرجان برلين السينمائى يوم الخميس الماضى وشهد المهرجان عرض فيلم الافتتاح بعنوان She Came to Me ، للمخرجة والكاتبة ريبيكا ميلر، آن هاثاواي، ماريسا تومي، بيتر دينكلاج، جوانا كوليج، إيفان إليسون، دامون كارداسيس، باميلا كوفلر وكريستين فاتشون.

مهرجان برلين تترأس لجنة تحكيمه كريستين ستيوارت (الولايات المتحدة الأمريكية) وتضم اللجنة جولشيفته فاراهاني (إيران / فرنسا)، وفاليسكا جريسيباتش (ألمانيا)، ورادو جود (رومانيا)، وفرانسين مايسلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكارلا سيمون (إسبانيا)، وجوني تو (هونج كونج، الصين)، كما تشارك المخرجة المصرية آيتن أمين ضمن لجنة تحكيم جائزة العمل الأول بمهرجان برلين في دورته الـ73 المقامة حاليا.

وتُقدَّم جائزة GWFF من قبل (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten)، وهي جمعية مكرسة لحماية حقوق السينما والتلفزيون، على أن تقسم الجائزة المالية التي تصل إلى 50 ألف يورو، بين المنتج ومخرج الفيلم الفائز.

ويتمتع مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ73 بسجل إنجازات أقوى من مهرجان كان أو Venice فى الأفلام العالمية، التى قامت بإخراجها سيدات، حيث يشكلن نحو 40% من المشاركين فى المهرجان هذا العام.